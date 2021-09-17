إثر تصدع منزلها.. إجراءات لتسكين أسرة بـ«الدوية» ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف بتفقد أحد المنازل المتصدعة بقرية الدوية وذلك بحضور لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ورئيس قرية تزمنت، لتفقد الوضع على أرض الواقع وبحث الإجراءات المناسبة للتعامل مع المشكلة واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد رئيس المدينة أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ فقد تم إخلاء المنزل من ساكنيه ونقلهم وأغراضهم وأثاث المنزل لسكن آخر بديل بنفس القرية، مع تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

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