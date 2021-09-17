الأمم المتحدة: وفاة 1.9 مليون شخص جراء المخاطر المهنية

أفادت دراسة أجرتها الأمم المتحدة، بأن المخاطر في أماكن العمل مسؤولة عن وفاة 1.9 مليون شخص سنويا.

ووفقا للدراسة، كانت الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة للرجال والنساء هي الانسداد الرئوي المزمن والسكتة الدماغية وأمراض القلب، بالإضافة إلى ساعات العمل المفرطة التي تشكل عامل خطر مهمًا ومتناميًا.

ومن ناحية أخرى، يتوفى 36 ألف شخص سنويا في حوادث متعلقة بالعمل، وفقا للدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، استنادا إلى بيانات تعود لعام .2016

وأشارت الدراسة إلى أن ساعات العمل الطويلة للغاية مرتبطة بـ750 ألف وفاة.

وحذر الباحثون من أن جائحة كورونا من شأنها أن تفاقم الوضع.

ويرجع السبب في بعض الوفيات إلى ملوثات الهواء، مثل الغبار والغاز والأدخنة.

وكان الرجال والأشخاص الذين تجاوزوا 54 عاما والعاملين في جنوب شرق أسيا وغرب المحيط الهادئ الأكثر عرضة للوفاة جراء المخاطر المهنية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يا لها من صدمة أن الكثير من الأشخاص يلقون حتفهم حرفيا بفعل وظائفهم".

غير أن منظمة الصحة العالمية تحدثت عن اتجاه واعد بشكل أكبر حيث إن الوفيات المهنية تراجعت بنسبة 14 مقارنة بعدد السكان في الفترة بين عام 2000 و2016 جراء تحسين الخدمات الصحية، وإجراءات السلامة في أماكن العمل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.