اليوم.. أسرة «فتاة المول» تتسلم جثمانها من مشرحة زينهم

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طبيبة الأسنان المنتحرة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وتسليمها لذويها لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، بعد الإطلاع على فيديو كاميرات المراقبة الذي كشف أنها القت بنفسها بإرادتها قاصده التخلص من حياتها، ومن المقرر أن تتسلم أسرة الفتاة جثمانها اليوم من مشرحة زينهم تمهيدًا لدفنها بمقابر الأسرة.

وقال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله، إنه يعمل طبيب جراحة بالمعاش، وبرر أقدام نجلته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن على الحد الطبيعي.

وكانت التحريات الأمنية قد كشفت تفاصيل كاملة في واقعة انتحار الفتاة، حيث أكدت صديقتها التي كانت رفقتها داخل المول أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار؛ بسبب ضغوط أسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.

وأضافت التحريات أن صديقتها قد غادرت المول قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها في ذات اليوم.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بمصرع فتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بدائرة القسم.

وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث، وتبين من التحريات قيام الفتاة بإلقاء نفسها من الدور السادس داخل مول سيتي ستارز، تم نقلها لمستشفى رابعة العدوية، لكنها توفيت حال وصولها.