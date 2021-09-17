برلين ترصد زيادة في وتيرة الهجمات السيبرانية الروسية

قبيل الانتخابات الألمانية..

حذر مسؤولون حكوميون في ألمانيا نظرائهم في الكرملين الروسي بشأن ضرورة وقف سلسلة من الهجمات السيبرانية الروسية التي زادت وتيرتها قبيل الانتخابات الألمانية المزمعة الشهر الجاري.

وصرح مسؤولان ألمانيان مطلعان على الهجمات ورد فعل حكومة برلين بأن هذه الأنشطة الضارة تشير إلى أن عملاء روس يهدفون إلى عرقلة عملية التصويت أو التأثير عليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية، قولهما إن هذه الهجمات تندرج في إطار حملة واسعة النطاق تقوم بها تقوم جماعة لنشر الشائعات تحمل اسم "جوست رايتر"، وأن ألمانيا ربطت هذه الجماعة بالاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضافا أن هذه الأنشطة تزايدت بعد أن أبدت برلين اعتراضها عليها، موضحين أن المسؤولين الألمان يشعرون بالقلق من أن المعلومات التي يتم نشرها، والتي تم الحصول عليها على الأرجح من خلال عمليات قرصنة إلكترونية وتسريب بيانات، ربما يجري استغلالها لإثارة الفرقة أو توجيه عملية التصويت.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الألمان إلى مراكز الاقتراع يوم 26 سبتمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار خليفة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تولت المستشارية على مدار 16 عامًا.

وبعد أيام قليلة تبدأ الانتخابات البرلمانية في ألمانيا لاختيار أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاج) ومن ثم يتم اختيار المستشار الألماني الجديد من بين المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قادت البلاد 16 سنة، حيث يحتدم السباق بين الأحزاب الألمانية، لتقديم مرشحيها عن منصب المستشارية في ألمانيا، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر المقبل.

وقد رشّحت إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، زعيم الحزب المحافظ أرمين لاشيت، فيما يتنافس أولاف شولز عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى شغل منصب وزير المالية ونائب المستشار في حكومة ميركل، بينما قدّم حزب الخضر الألماني مرشّحته أنالينا بيربوك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه قبل أربعين سنة، إذ سيلعب الحزب هذه المرة دورًا مركزيًا في الانتخابات المقبلة.