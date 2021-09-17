الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل السرعات الجديدة للمركبات بمحور بنها الحر والدائري الأوسطي

تفاصيل السرعات الجديدة
تفاصيل السرعات الجديدة للمركبات بمحور بنها الحر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية بتعديل السرعات المقررة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى ومحور الأوتوستراد، ومحور شبرا بنها الحر بهدف الحد من وقوع الحوادث، والعمل على تقليل السرعات الزائدة للحد من الحوادث ومنع  نزيف الدماء، ومن تلك الطرق والسرعات المقرر عليها التالي. 

- الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطعه من طريق الإسماعيلية الزراعى : 

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات 

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية 

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكي والأجرة

- السرعات من قطاع عزبة الوالدة من طريق الأتوستراد وحتى النيل:

70 كم / ساعة للمركبات الملاكي 

50 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات

- طريق شبرا بنها الحر

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة

80 كم / ساعة لمركبات النقل

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة

الجريدة الرسمية الدائرى الأوسطى محور الأوتوستراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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