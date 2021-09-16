موريتانيا تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و122 حالة شفاء، ووفاة مصاب واحد، وذلك بعد إجراء 2042 فحصا.

وذكر بيان للوزارة، الخميس، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 35 ألفا و212 مصابا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 33 ألفا و394 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 761 حالة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.