الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عشرة أيام هزت السودان».. أبوعيسى يسرد يوميات الثورة

عشرة أيام هزت السودان
عشرة أيام هزت السودان

 

صدر حديثًا، عن دار العين للنشر، كتاب «عشرة أيام هزت السودان»، وهى مذكرات كتبها فاروق أبوعيسى، ويتناول فيها يوميات ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤.

يتكون الكتاب من ١٠ فصول، سجل فيها «أبوعيسى» هذه اليوميات وسرد الأحداث التى عايشها بنفسه.

وعلى غلاف الكتاب كتب أنه دوّن هذه المذكرات فى النصف الثانى من العام ١٩٧٥، أى بعد أن انقضى على أحداث ثورة أكتوبر أكثر من عشر سنوات. وقال: «وإذا فاتنى أن أذكر بعض التفاصيل أو الأسماء، فهذا نتيجة لتقادم العهد، وليس لأننى انتقيت من الأحداث الأكثر سطوعًا (على أهمية هذا العنصر)، أو حتى قللت من شأن دور بعض الأفراد المهم فى صنع أحداث هذه الثورة».

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