جامعة الفيوم تنظم المؤتمر الثامن «الجديد في طب الأطفال»

شهد الدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الثامن (الجديد في طب الأطفال) الذي ينظمه قسم الأطفال بكلية الطب، وذلك اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور عرفة صبري بحرص قسم الأطفال بكلية الطب على عقد المؤتمر الثامن (الجديد في طب الأطفال)، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يواجه العالم في الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات والمهارات البحثية بين المتخصصين والأكاديميين في كل المجالات، بما يعود بالنفع على المهتمين بطب الأطفال في جامعة الفيوم والجامعات الأخرى، متنميًا أن يكون المؤتمر ناجحًا، ومؤكدًا على ضرورة الأخذ بتوصياته.

المؤتمر الثامن «الجديد في طب الأطفال»

ووجه التحية لكل السادة المشاركين من الجامعات المصرية المختلفة، ولأسرة كلية الطب بجامعة الفيوم، ثم توجه بالشكر للأستاذ الدكتور ياسر حتاتة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور عصام جاد الرب، رئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة هدير محمود، رئيس قسم الأطفال، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المقتدر، ضيف شرف المؤتمر الثامن لطب الأطفال.

ونوه الدكتور ياسر حتاتة إلى الخدمات الأكاديمية والتدريبية والطبية والمجتمعية التي يقدمها قسم الأطفال بكلية الطب، مشيرًا إلى أن القسم يشهد العديد من الإنجازات وطفرات التطور، وصولًا إلى افتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في عدد كبير من التخصصات، لمواطني محافظة الفيوم، وكذلك إقليم شمال الصعيد بشكل العام.

المؤتمر الثامن «الجديد في طب الأطفال»

وأكد أنه يجري مناقشة إمكانية زيادة التخصصات الجراحية والدقيقة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال، بهدف خدمة أكبر عدد منهم، بالإضافة إلى إنشاء معامل تدريب اكلينيكية، ووحدة قسطرة قلب، وزراعة كلى، وتوفير أجهزة تحليل الكروموسومات، واكتشاف خلل التمثيل الغذائي عند الأطفال.

وأوضحت الدكتورة هدير محمود الإنجازات التي شهدها قسم الأطفال بكلية الطب، وصولًا إلى إنشاء مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال، والتي افتتحت رسميًا في ٢٠١٩.

واستعرضت الطفرة الاستيعابية في عدد الأسرَّة والحضانات، وزيادة أعداد المترددين على العيادات الخارجية، والقوافل الطبية، وأن القسم أصبح يستقبل حالات الطوارئ بشكل يومي، ويقدم خدمات تدريبية لأطباء الأطفال على مستوى محافظة الفيوم.

المؤتمر الثامن «الجديد في طب الأطفال»

كما تناولت الخدمات التعليمية التي يقوم بها القسم، من حيث المناهج، ونظم الامتحانات، وتدريس مناهج الأطفال بكليات الصيدلة والتمريض والمعهد الفني للتمريض، كذلك يشارك قسم الأطفال في التوعية المجتمعية، ويشهد القسم زيادة أعداد العيادات التخصصية في الأعصاب والوراثة والكبد والغدد الصماء والقلب والكلى والدم، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تقدمها وحدات المبتسرين والرعاية.

المؤتمر الثامن «الجديد في طب الأطفال»

وأكد الدكتور عصام جاد الرب، أن المؤتمر يشارك خلاله عدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعات الفيوم وبنها والمنيا وعين شمس والقاهرة، ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور المتعلقة بالجديد في طب الأطفال، وأهمية التشخيص المبكر تشمل العيوب الخلقية للأطفال المبتسرين، وأمراض الغدد الصماء، واستخدام الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج في علم الوراثة والعيوب الخلقية للقلب وأمراض الرخو العضلي الوراثية، وأمراض الدم والكلى عند الاطفال.