الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل وصديقه للجنايات بتهمة اغتصاب فتاة قاصر في 6 أكتوبر

اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة

أحالت النيابة العامة، اليوم، عامل وصديقه للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اغتصاب طفلة قاصر بالقوة وبغير رضاها بمنطقة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

حملت القضية، رقم 5861 لسنة 2021 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة برقم 986 لسنة 2021 کلي السادس من أكتوبر والتي تنفرد الدستور بنشر تفاصيلها الكاملة.

قرار الإحالة 

جاء في قرار الإحالة  الصادر من نيابة 6 أكتوبر، إلى محكمة الجنايات ضد كلا من المتهمان “مروان ع” 21 سنة، عامل، و ( وليد. م) لأنهما  بدائرة قسم ثان شرطة أكتوبر محافظة الجيزة واقعا الطفلة المجني عليها (أ .ج) والتي لم تبلغ سنها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها؛ بأنه على إثر ما بينها وبين المتهم الأول من علاقة عاطفية ومداومته على معاشرتها جنسيا برضاها المعيب؛ رافقته إلى حيث يقطن الثاني،»

واضاف قرار الإحالة أنهم: «هنالك اجتمعا بمسرح الأحداث فواقعها جنسيا ولما انتهى منها، عاون المتهم الثاني على مواقعتها رغما عن إرادتها بأن مكنه من الدخول للغرفة التي تواجدت بها، وعمل على التعدي عليها جنسيا بمواقعته إياها كرها عنها.

وأشار قرار الإحالة: « فلما قاومته أشهر في وجهها سلاحه الأبيض مهددا إياها بإعماله في جسدها فبث الرعب في نفسها، وتمكن على ذلك من موالاة معاشرتها تحت وطأة ذلك الإكراه؛ وعلى مرأى ومسمع من المتهم الأول الذي تواجد على مقربة بالوحدة السكنية محل الواقعة للشد من أزره غير عابئ بصيحات استغاثتها به؛ مخلفا ظنها فيه بنجدتها بل استمر بمطالبتها بالاستسلام، فبلغا بذلك مقصدهما من تحقيق منفعة جنسية بجريمة اغتصاب المجني عليها، وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين  «حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض  مطواة ، دون مسوغ قانوني».

طفلة عامل وصديقة الجنايات مواقعه طفلة بغير رضاها منطقة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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