الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال يضرب مقاطعة سيتشوان فى جنوب غرب الصين ويقتل ثلاثة

زلزال
زلزال

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في زلزال ضرب فجر اليوم الخميس على عمق ضحل مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين وإصابة ما لا يقل عن 60 شخصاً، وفقا لفرانس برس.

وفي حين أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ قوّة الزلزال بلغت 5,4 درجات، قال المركز الصيني لرصد الزلازل إنّ شدّته بلغت 6 درجات.

واتّفق كلا المركزين على أنّ الزلزال وقع على عمق ضحل (10 كيلومترات).

ووقع الزلزال في منطقة لوكسيان على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الضخمة المترامية الأطراف، والتي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

وقالت السلطات في منطقة لوكسيان إنّ الزلزال أدّى إلى "مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة و50 شخصاً بجروح طفيفة".

وأضافت أنّ الزلزال أسفر عن انهيار 22 منزلاً وتضرّر عشرات المنازل، كما أدّى إلى انقطاع الاتصالات في بعض أنحاء المنطقة

وبثّت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي جي تي إن" مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة ظهر فيها أثاث منزلي يهتزّ بقوة، في حين أظهرت مشاهد أخرى حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتشهد الصين باستمرار زلازل ولا سيمّا في مناطقها الجبلية الواقعة في غرب البلاد وجنوبها الغربي.

وفي 2008 ضرب زلزال بقوة 7,9 درجات مقاطعة سيتشوان مما أسفر عن سقوط 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات آخرون بجروح في زلزال ضرب فجر الخميس على عمق ضحل مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

وفي حين أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ قوّة الزلزال بلغت 5,4 درجات، قال المركز الصيني لرصد الزلازل إنّ شدّته بلغت 6 درجات.

واتّفق كلا المركزين على أنّ الزلزال وقع على عمق ضحل (10 كيلومترات).

ووقع الزلزال في منطقة لوكسيان على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الضخمة المترامية الأطراف، والتي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

مقاطعة سيتشوان الصين المركز الأمريكى الزلزال قو ة الزلزال منطقة لوكسيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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