«ملخص الحياة ما بعد الثلاثين» على طاولة مكتبة مصر الجديدة

تعقد بمكتبة البلد في مقرها الكائن بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية، من ميدان التحرير، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة رواية "قيامة الظل.. الذي كان على حق" للروائي مصطفى منير، والصادرة عن دار معجم للنشر والتوزيع، يقدم الحفل ويديره الناشر شريف بكر.

مصطفى منير، روائي مصري يميل إلى كتابة الدّيستوبيا، من مواليد القاهرة ٨٩، درس بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية، مشروعه الأدبي يتمحور حول النفس البشرية ويتخذ من "الفقر، الوطن، رفاق الدرب، الكتاب" أعمدةً أساسية في بناء مشروعه. صدر له روايات: تلاوات المحو ــ باب ــ رهف.. لله مصير من سلم دربك ــ حانة الفوضي وقيامة الظل.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية "قيامة الظل" للكاتب مصطفى منير: مصطفى منير يراوغ القارئ في هذه الرواية، يدخل عالمًا مجهولًا، ويحكُم سيطرته على أدواته، بل ويعرف متى وكيف ينتزع من القارئ المشاعر على تناقضها، فلا تدري هل أنت أمام ديستوبيا متخيّلة مستقبلية نسجها مصطفى باقتدار، أم أمام ديستوبيا تحدث الآن، ربما تحدث في مُحيطك، أو في مُحيط عالمك، تراها بعينيك، إنّه يتنبأ فتكاد تشعر أنّه لا يخونه هذا التنبؤ، أنت أمام "أجل يحدث بالفعل"، مع متغيرات الواقع المتسارعة، ومع اختلاف مستويات الوعي العام، "أجل هذا يحدث بالفعل"، في هذه الرواية رموز مغايرة، ولغة متمايزة، طرح جديد وسرد مختلف، استطاع عبره مصطفى أن يقبض على لحظات بعينها، وتفاصيل لعلّنا نمرّ أمامها مرور كرام، لكنها لا تستوقفنا، ولا حتى لمجرد الانتباه الخاطف.

ملخص الحياة ما بعد الثلاثين في مكتبة مصر الجديدة

في سياق متصل، وضمن فعاليات نادي الكتاب، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم، لقاء ثقافي مفتوح لمناقشة كتاب "بعد حاجة و30 سنة .. الحياة ما بعد الثلاثين"، للكاتب كيرو راجي، والصادر عن دار بوك فاليو للنشر والتوزيع، ويدير اللقاء الناشر عماد العادلي.

ومما جاء في الكتاب: من باب نضجك في الحياة، إقبل فكرة إن الحياة والناس بيتغيروا عادي ومن غير حتي أسباب واضحة. بعض الذكور حوالينا بيفكروا كده: إيه ده واحدة حلوة وحياتها مستقرة ومبسوطة، لما أدخل أنا بقي أبوظلها كل ده. مشكلة المشاعر إنها ما ينفعش تبقي مكملة وهي اتجاه واحد، ومشكلة الحب إنع ما ينفعش يعيش لو إنت بتديه لحد وما بيرجعلكش منه تاني.

تبقى الإشارة إلى أن مكتبة مصر الجديدة العامة٬ مؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر الثقافة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات وزيادة الوعي.

