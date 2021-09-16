دار الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدى وأعمال الموجى على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عددا من الحفلات والأمسيات الفنية، والتي تقام اليوم الخميس، في مسارح الأوبرا المختلفة.

ففي تمام الساعة الثامنة مساء، يستقبل مسرح النافورة بساحة الأوبرا في الجزيرة، حفلًا فنيًا يحييه صوليست كمان نادر أنيس، وذلك في إطار احتفالات الأوبرا بالفنان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

المعروف أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغنٍ، حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبدالحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، منهم: أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد، لطيفة.

وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه منها "ملك الموسيقى" و"لحن الشجن"، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها (مولاي).

أعمال محمد الموجي على مسرح الجمهورية

في سياق متصل يحتضن مسرح الجمهورية بمقره الكائن في حي عابدين، في الثامنة من مساء نفس اليوم، حفل فني من أعمال الموسيقار محمد الموجي، بقيادة دكتور محمد إسماعيل الموجي، ومشاركة كل من الفنانيين: فرح الموجي، حنان عصام، صوليست القانون صابر عبد الستار، والفنان أحمد عفت.

يشار إلى أن الموسيقار محمد الموجي، تعاون مع كبار النجوم في الوطن العربي، وتغني من ألحانه عملاقة الغناء العربي من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وردة، فايزة أحمد، شادية، عزيزة جلال، نجاة الصغيرة، سميرة سعيد وغيرهم.

حفل ختام مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

في سياق متصل، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفل ختام الدورة الأولي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية.

ومهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، هو مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية والتي تضم مدارس سينمائية ومتنوعة في قارات العالم المختلفة، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي وتضم في عضويتها عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة منهم الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية الكبيرة سلمي الشماع والأب بطرس دانيال والمخرج أمير رمسيس ، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية والمنتج صفوت غطاس والدكتور أسامة أبو نار.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان آخر.