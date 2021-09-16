أفضل الأطعمة للتعامل مع ضغط الدم المرتفع

يُعد ارتفاع ضغط الدم أكثر عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، حيث يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم.

وتُستخدم الأدوية، بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم، ومع ذلك فإن تغييرات نمط الحياة ، بما في ذلك التعديلات الغذائية ، يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم إلى النطاقات المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع "health line" الطبي.

ويُقترح اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم، من الأمور الهامة.

ويعتبر النظام الغذائي الصحي ضروريًا لخفض ضغط الدم والحفاظ على المستويات المثلى، فقد أظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يقلل من مستويات ضغط الدم، لذا إليك أفضل 17 نوعًا من الأطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ثمار الحمضيات:

قد يكون للفواكه الحمضية، بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، حيث إنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

السلمون والأسماك الدهنية:

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب، فقد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل مستويات المركبات التي تقلص الأوعية الدموية.

السلق السويسري:

السلق السويسري عبارة عن أوراق خضراء مليئة بالعناصر الغذائية التي تنظم ضغط الدم، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، فكوب واحد من السلق المطبوخ يوفر 17٪ و 30٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، الذي يساعد في خفض ضغط الدم.



الفول والعدس:

الفول والعدس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفول والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.



التوت:

ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك قدرتها على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، حيث يعتبر التوت مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، وهي أصباغ تمنح التوت الفوائد الخاصة.

وثبت أن "الأنثوسيانين" يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم ويقلل من إنتاج الجزيئات التي تقيد الأوعية الدموية، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

الفستق:

ارتبط استهلاك الفستق، بمستويات ضغط الدم الصحية، حيث إنها غنية بعدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم، بما في ذلك البوتاسيوم.