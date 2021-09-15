رئيس جامعة أسيوط: حريصون على التواصل مع كافة المؤسسات الطبية المتقدمة

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على التواصل مع كافة المؤسسات الطبية المتقدمة على مستوى العالم، من أجل مواكبة كل ما هو جديد في الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات، مع إتاحة الفرصة لأفراد الأطقم الطبية لمواصلة التدريب العملى المتقدم سواء داخل مصر وخارجها، من أجل تعزيز مهاراتهم.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية التى تقدمه مستشفيات جامعة أسيوط لخدمة أكثر من 2 مليون مريض من المترددين على مدينتها الطبية سنويًا من مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الجمال بالسيدة سيندي جاكسون رئيسة المؤسسة العالمية لرعاية الحروق بالولايات المتحدة الأمريكية، في ختام زيارتها للجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاذلى أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل وعلاج الحروق والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة- مصر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وكشف رئيس الجامعة عن اتفاقه مبدئيًا مع سندي جاكسون، على تكرار تواجدها بمستشفيات أسيوط الجامعية في الفترة المقبلة، من خلال عدد من الزيارات المتعاقبة، وذلك من أجل التعاون المشترك في تأسيس مركز تميز خاص بعلاج تشوهات مرضى الحروق، وتقديم تداخلات جراحية وغير جراحية بصفه متقدمه مع بناء شراكة أكاديمية تجمع جامعة أسيوط مع الجهات المعنية بالولايات المتحدة؛ لتعزيز التعاون العلمي والطبي المتخصص في هذا المجال.