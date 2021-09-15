الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط: حريصون على التواصل مع كافة المؤسسات الطبية المتقدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على التواصل مع كافة المؤسسات الطبية المتقدمة على مستوى العالم، من أجل مواكبة كل ما هو جديد في الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات، مع إتاحة الفرصة لأفراد الأطقم الطبية لمواصلة التدريب العملى المتقدم سواء داخل مصر وخارجها، من أجل تعزيز مهاراتهم.

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جانب من الحدث


وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية التى تقدمه مستشفيات جامعة أسيوط لخدمة أكثر من 2 مليون مريض من المترددين على مدينتها الطبية سنويًا من مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.

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جانب من الحدث


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الجمال بالسيدة سيندي جاكسون رئيسة المؤسسة العالمية لرعاية الحروق بالولايات المتحدة الأمريكية، في ختام زيارتها للجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشاذلى أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل وعلاج الحروق والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة- مصر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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جانب من الحدث


وكشف رئيس الجامعة عن اتفاقه مبدئيًا مع سندي جاكسون، على تكرار تواجدها بمستشفيات أسيوط الجامعية في الفترة المقبلة، من خلال عدد من الزيارات المتعاقبة، وذلك من أجل التعاون المشترك في تأسيس مركز تميز خاص بعلاج تشوهات مرضى الحروق، وتقديم تداخلات جراحية وغير جراحية بصفه متقدمه مع بناء شراكة أكاديمية تجمع جامعة أسيوط مع الجهات المعنية بالولايات المتحدة؛ لتعزيز التعاون العلمي والطبي المتخصص في هذا المجال.

اسيوط الولايات المتحدة مستشفيات مشروع رئيس جامعة التعاون المشترك جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال الأطقم الطبية

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