التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 2021

اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 2021.. يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين والأشخاص المؤمن عليهم، عن لائحة المعاشات التنفيذية بقانون المعاشات عام 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعهم على مشروع القرار لرئيس مجلس الوزراء من خلال إصدار لائحة تنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الذي يصدر بالقانون رقم 148 لعام 2019.

تستعرض "الدستور" اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 2021.

اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 2021

ينص المشروع للقرار على أن يُعمل بأحكام لائحة تنفيذية لقانون تأمينات اجتماعية ومعاشات الذي يصدر بالقانون رقم 148 لعام 2019، وأن يتم حل القواعد والإجراءات والأحكام التي ترد بهذا القانون لجميع المعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات وجميع الأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الذي تصدر بالقوانين أرقام 79 لعام 1975 و 108 لعام 1976 و50 لعام 1978 و112 لعام 1980، وتعديلاتها.

المزايا الكاملة لقانون المعاشات والتأمينات الجديد

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد أنَّ قانون التأمينات والمعاشات لرقم 148 لعام 2019 يحمل بين طياته الكثير من المزايا المتمثلة في الآتي:

(١) العمل على فض تشابكات مالية مع الخزانة العامة، وكذلك بنك الاستثمار القومي بشكل أساسي وجذري ومنع ظهور التشابكات المالية في المستقبل.

(٢) القيام بإنشاء صندوق الاستثمار للأموال الخاصة بالتأمين الاجتماعي في إدارة متخصصة بكافة المجالات للاستثمار، كالاستثمار العقاري.

(٣) العمل على القيام بإنشاء هيئة مستقلة وذلك لإدارة نظام تأمين اجتماعي، وصدور القرار لرئيس الجمهورية رقم «392» لسنة "٢٠٢" بتشكيل مجلس الإدارة للهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي المعمول به، بدءا من 14 يوليو 2020، اليوم القادم لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تشكيل المجلس عبر رئاسة اللواء جمال عوض محمود.

(٤) نص القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية الجديدة، وتقرير الزيادة الدورية للمعاشات في القانون يتحملها نظام تأمين اجتماعي من أجل معالجة آثار تضخم على المعاشات.

(٥) المحافظة على مزايا سارية بقوانين تأمين اجتماعي سابق وخاصة حقوق المستحقين بالمعاش.

(٦) التوحيد لأجر ونسب الاشتراكات للتأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة لمختلف الأشخاص المؤمن عليهم.