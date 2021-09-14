في ذكرى ميلاده.. من هو توم هاردي نجم فيلم «باتمان»؟

يحل غدًا الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، عيد ميلاد الفنان البريطاني الكبير توم هاردي الـ44، والذي قدم عشرات الأعمال الشهيرة التي لاقت نجاحات عالمية .

توم هاردي اسمه بالكامل هو إدوارد توماس هاردي، الذي اشتهر بمظهره الرائع وشخصيته المتميزة وعروضه المختلفة على مستوى الأفكار التي يوافق على تقديمها في كل أفلامه .

بداية هاردي في سن الطفولة لم تعط سوى القليل من المؤشرات على أنه سيصبح يومًا ما نجمًا سينمائيًا، حيث تم طرده من المدرسة، واعتقل لركوب الخيل وهو بحوزته مسدس، وأصبح مدمنًا على المخدرات والكحول عندما كان لا يزال مراهقًا.

في عام 1998، فاز بمسابقة عرض أزياء الشهيرة في لندن، وقد بدأ دراسته التمثيلية في مركز الدراما بلندن لكنه طرد مرة أخرى، ومع ذلك ، حصل في عام 2001 على أدوار صغيرة في المسلسل التلفزيوني Band of Brothers وفي فيلم Black Hawk Down.

وعلى الرغم من كل ذلك فشلت مسيرة هاردي المهنية في الانطلاق للنجومية، إلى أن انضم إلى برنامج إعادة تأهيل مدمني المخدرات في عام 2003 .

ثم ظهر هاردي في عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية البريطانية ، ولا سيما أوليفر تويست 2007 و ويذرينج هايتس 2009 ، وكان أول دور رئيسي له في فيلم RocknRolla (2008) ، حيث لعب دور Handsome Bob ، وهو رجل عصابات مثلي الجنس ، لكن نجاحه جاء في نفس العام مع فيلمه التالي ، Bronson ، وهو سيرة ذاتية خيالية لتشارلز برونسون ، وهو رجل معروف بأنه الأكثر شهرة في بريطانيا.

وأدى الفيلم إلى عودته لهوليوود بأدوار ثانوية في أفلام بداية (2010) و Tinker Tailor Soldier Spy (2011)، وبعد تألقه في دراما فنون القتال المختلطة التي لاقت استحسانًا كبيرًا المحارب عام 2011 والكوميديا ​​الرومانسية في فيلم This Means War (2012) ، ليجتمع بعدها هاردي مع المخرج كريستوفر نولان ، ليلعب دور Bane ، الفوضوي القوي الذي يواجه باتمان في الكتاب الهزلي The Dark Knight Rises 2012 لتكون بداياته الحقيقية في عالم النجومية .