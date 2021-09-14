الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: القبض على إرهابى خلال عملية أمنية فى بغداد

قيادة عمليات بغداد
قيادة عمليات بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية في جنوبي شرقي العاصمة العراقية.

وأفادت عمليات بغداد ـ في بيان: بأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من استخبارات وأمن بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وبالتعاون مع القوة الماسكة للقاطع، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده في منطقة الزعفرانية الواقعة في جنوبي شرقي العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة المتهم المطلوب أيضا لرئاسة محكمة استئناف ديالي ـ إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. 

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

بغداد عملية امنية العراق منطقة الزعفرانية ديالي

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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