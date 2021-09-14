الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: عادات النوم السيئة وراء ظهور علامات التقدم فى العمر مبكرًا

عادات النوم السيئة
عادات النوم السيئة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عدم فعالية أنظمة العناية بالبشرة، قد تعود إلى عادات وقت النوم، حيث يكشف خبراء العناية بالبشرة عن الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى ظهور البثور وبشرة باهتة المظهر والتجاعيد مبكرا.
وقال العلماء إن إضافة تدليك قصير إلى روتين العناية بالبشرة ليلاً، والنوم على ظهرك بدلاً من جانبك، بالإضافة إلى استبدال كيس الوسادة القطني بنسخة حريرية، أفضل من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم وعدم استبدال وسادتك مطلقًا، والتي تعد من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تقدمك في العمر.
بينما قد تعتقد أن وسادتك نظيفة، فإن الحقيقة هي أن البكتيريا من العرق والمكياج القديم وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشرة تتسرب إلى وسادتك كل ليلة.
وكشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 350 ألف مستعمرة من البكتيريا الحية يمكن أن تعيش في وسادة واحدة، في حين أن ثلث كتلة الوسادة يمكن أن تتكون من خلايا الجلد الميتة.
كما أن الوسادة الحريرية لا تمتص أيضًا الزيوت الطبيعية من بالبشرة، فهي تسمح للبشرة بالاحتفاظ برطوبتها، كما انها تحتوي على أحماض أمينية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.
عندما يتعلق الأمر بالشباب والترطيب، فإن حمض الهيالورونيك هو المفتاح، فهو يمكن أن يحمل 1000 ضعف وزنه في الماء، وعند إضافته إلى الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فإنه يروي البشرة ويحافظ على الرطوبة، وتظهر الدراسات أنه يقلل من علامات الشيخوخة.
إذا كانت وسادتك قديمة وتفتقر إلى الحجم ، فقد تؤثر على نومك، مما يؤدي إلى بشرة باهتة مع دوائر أعمق وأكثر وضوحًا تحت العين.
وقال الدكتور مارتن كينسيلا، طبيب التجميل من عيادة Re-Enhance وخبير تجميل النجوم: "أثناء نومنا، تتجدد خلايانا لإصلاح الضرر والحفاظ على بشرتنا تبدو صحية ومتوهجة".

النوم وسادة عادات العناية بالبشرة روتين تجاعيد شيخوخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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