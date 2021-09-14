الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة عاطل هتك عرض طفل داخل أحد المساكن المهجورة بمنطقة الخانكة

محكمة
محكمة

أحالت نيابة الخانكة  اليوم الثلاثاء، المتهم بهتك عرض طفل بعد إستدراجه والتعدي عليه بمدينة الخانكة لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة ان المتهم “ع. ش” عاطل قام بإستدراج طفل والتعدي عليه جنسيا داخل أحد المساكن المهجورة بمنطقة الخانكة.

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه تعرضه  لنزيف حاد نتيجة الاغتصاب. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بتعرض نجلها لعملية بعد استدراجه على يد أحد الأشخاص وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل طفل اغتصاب نيابة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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