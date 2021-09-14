تجديد حبس سائق صدم شابا بسيارته في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق صدم شابًا أثناء عبوره الطريق بالتجمع بسبب سرعته الزائدة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة مصاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدمت السيارة بعمود كهربائي.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بإصابة شاب أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.