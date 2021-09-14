كازاخستان تُسجل 2801 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 845 ألفا و388 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية ــ في بيان أوردته وكالة أنباء "كازينفورم"، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 4 آلاف و386 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 766 ألفا و435 حالة.

وأوضحت، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 84 ألفا و262 مريضا، منهم 21 ألفا و714 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وما تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 8 مناطق في البلاد في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل يومين أن 7 ملايين و10 آلاف و302 شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، و كولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.