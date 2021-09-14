الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 1.2 مليون جنيه..

تشغيل بئري مياه ارتوازي بقرية أولاد الشيخ بسوهاج

جانب من العمل
جانب من العمل

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تشغيل بئري مياه إرتوازي بقرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بتكلفة تبلغ 1.2 مليون جنيه.

وصرح اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن هذه الأبار يستفيد منها المواطنين بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير ونجع هاشم عسيري والشيخ شاهين والتي تقع بمناطق جبلية مرتفعة وانه تم حاليًا من خلال تلك الآبار القضاء على مشكلة ضعف المياه التي كانت تعاني منها تلك المناطق، بالإضافة الى تحسين جودة المياه المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين المائية.

كما أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارِ أعمال الإحلال والتجديد لـ 1142 محبس مياه والتي تستخدم للتحكم في ضخ المياه بشبكات ومحطات مياه الشرب حيث تم الانتهاء من صيانة 206 محبس بشبكات مياه طما و100 محبس بشبكات مياه طهطا وصيانة 90 محبس بشبكات المراغة وعدد 55 محبس بجهينة وكذلك 80 محبس بالمنشاة هذا بالإضافة إلى 170 محبس بشبكات مياه سوهاج و32 محبس بشبكات مياه أخميم وعدد 100 محبس بشبكات مياه ساقلتة و104 محبس بشبكة مياه جرجا و170 بشبكات مياه البلينا و35 محبس بشبكات مياه دار السلام بتكلفه تبلغ أكثر من نصف مليون جنيه.

وأوضح  أنه يأتي ذلك  في إطار خطة الشركة المياة بسوهاج للقيام بأعمال الإحلال والتجديد للمحابس والتي تستهدف التحكم في شبكات المياه وإصلاح الكسور بخطوط المياه دون قطع الخدمة عن المواطنين.

سوهاج المواطنين دار السلام رئيس مجلس إدارة مياه الشرب قرية أولاد الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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