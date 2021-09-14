الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل 4161 إصابة جديدة بكورونا و221 وفاة

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4161 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة  مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و516043 إصابة والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.


وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بالكورونا أكبر كثيرا من العدد الرسمي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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