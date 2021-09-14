مناقشة «حنين زاجل» وعرض «العسكري الأزرق» في مركز الحرية للإبداع

يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، الفيلم الروائي الطويل Soldier Blue أو "العسكري الأزرق"، من إنتاج عام 1970 وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة، ومن إخراج رالف نيلسون، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية.

فيلم "العسكري الأزرق" من بطولة كانديس بيرجن وبيتر ستراوس ودونالد بليزانس، اقتبسه كاتب السيناريو جون جاي من رواية "سهم في الشمس Arrow in the Sun" للكاتب تي. في. أوسلن المستوحى من أحداث مذبحة ساند كريك في إقليم كولورادو عام 1864، كان المخرج والسيناريست يعتزمان الاستفادة من سرد مذبحة ساند كريك كرمز لحرب فيتنام التي كانت مشتعلة وقت إعداد الفيلم.

تبدأ أحداث فيل "العسكري الأزرق"، بعد أن نصب "شايان"، كمين لدورية تابعة لسلاح الفرسان الأمريكي، يجب على الناجين، جندي وامرأة، الوصول إلى بر السلامة من خلال أقرب حصن.



ــ مناقشة كتاب " حنين زاجل " في أدب الرسائل

وفي السادسة والنصف مساء الثلاثاء أيضا، تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة لمناقشة كتاب" حنين زاجل.. في أدب الرسائل"، للكاتبة نجلاء خليل ويتناول الكتاب بالنقاش والتحليل الناقد الدكتور بهاء حسب الله والدكتور أحمد سماحة، ويدير اللقاء الكاتب حسام أبو العلا.

ومن أجواء كتاب "جنين زاجل" للكاتبة نجلاء خليل نقرأ: رسائلنا رحيل إلى حلم منسي أبكت البحر فذهبت دموعه في أمواج الشوق.. زاجل هذا الحنين يأتي حاملا رسالاته.. يعرف السر ولا يبوح لمن.. يحلق في هواء نقي.. يسترجع الحكايات ويستعيد الصور.. يأتي بلا مواعيد ويحط علي شرفة الوطن فيشعل جمرة القصيدة..



يشار إلى أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية، يقع "كلوب محمد على" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم، وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.



في عام 1962 تم تحويله إلى قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية، وفي عام 2001 وبالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.



ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.