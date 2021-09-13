خبير: الاستراتيجية الوطنية تؤكد جدية مصر في تأسيس منظومة حقوقية

قال اللواء هاني غنيم الخبير السياسي، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد جدية مصر في تأسيس منظومة حقوقية تعتمد على مناهج متكاملة لتعزيز وحماية كافة الحقوق والحريات المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأضاف الخبير السياسي، في تصريحات له، أن هذه المبادرة تضاهى كبريات دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن مصر لا تحتاج إلى رقابة دولية بشأن الملف سالف الذكر .

واستنكر غنيم بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي تطل علينا بين الحين والآخر بتقارير تسيء إلى حقوق الإنسان في مصر معتمدة على ادعاءات وافتراءات كاذبة وذلك بهدف بث الفتنة، وتكدير مؤسسات الدولة المصرية، وإسقاط الوطن تنفيذا لمخططات خارجية ولو كانت "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة تهتم حقا لحقوق الإنسان فأين هي مما يحدث في أفغانستان وسوريا واليمن وغيرها .

ووصف الخبير السياسي، الاستراتيجية الجديدة بأنها ستخرس الأصوات المنددة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بما تحتويه من آليات ومحاور تتضمن جميع الحريات وتعكس توجهات الدولة من البداية و ذكر غنيم في تصريحاته اليوم كلمة الرئيس في منتدى شباب العالم 2018 والتي تحدث فيها عن حرية العبادة حيث قال الرئيس: "من حق المواطن أن يعبد كما يشاء أو بالمناسبة لا يعبد ودا موضوع احنا ماندخلش فيه " وهو ما يعكس فكر القيادة السياسية في مصر.

وأشاد غنيم بإعلان الرئيس أن 2022 عام المجمع المدني و هو خطوة تتطلب الكثير من العمل من جانب منظمات المجتمع المدني والتعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولية المعنية بالملف الحقوقي .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.