الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن حساسية العيون الخاصة بموسم التلقيح

حساسية العيون
حساسية العيون

يعاني العديد مكن الأشخاص من حساسية العيون في فصل الخريف وتحدث حساسية العين بسبب حبوب اللقاح والجراثيم والجسيمات الأخرى التي تطلقها النباتات، وعندما تصل الجزيئات المسببة للحساسية إلى جسمك، فإنها تؤدي إلى رد فعل تحسسي، حيث يفرز الهيستامين والمواد الكيميائية الأخرى، مما يسبب الحكة والحرقان وأعراض أخرى، ويمكن أن يتسبب الهستامين أيضًا في تضخم الأوعية الدموية أو حتى تسربها، مما يؤدي إلى التهاب وتورم العيون، وفقا لموقع HEALTH .

 

 حالات حساسية العيون 

تنجم أعراض حساسية العين الموسمية عن ثلاث حالات مميزة، على الرغم من أن العديد من المصابين بالحساسية يعانون من بعض مكونات الثلاثة.

-التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي: وهو أكثر أنواع حساسية العين شيوعًا ، حيث يتسبب في الحكة والحرق واحمرار العين ودموعها، و في الحالات الشديدة يعاني المصاب من "ملمعات الحساسية" على شكل دوائر داكنة لامعة تحت العين.

-التهاب القرنية والملتحمة الربيعي: وهو شكل أكثر خطورة من حساسية العين، وعادة ما يصيب الأولاد والشباب، و تشمل الأعراض الحكة والشعور بعيون ثقيلة ودامعة تنتج غالبًا مخاطًا سميكًا جدًا "خيطيًا، و الحساسية للضوء والشعور بأن هناك شيئًا ما عالق في العين من الأمور النموذجية أيضًا.

التهاب الملتحمة القرنية التحسسي: الذي يصيب الرجال الأكبر سنًا، مما يتسبب في حكة خطيرة وحرقان واحمرار في العين ومخاط سميك يؤدي غالبًا إلى التصاق الجفون ببعضها البعض طوال الليل.

نصائح  للوقاية من حساسية العيون في فصل الخريف 


-تطلق معظم الحشائش المنتجة لحبوب اللقاح الجزء الأكبر من حبوب اللقاح في ساعات الصباح الباكر، لذلك يجب الحد من النشاط الخارجي قبل الظهر، خاصةً عندما تكون منطقتك محاطة بحبوب اللقاح.

-قلل من نمو العفن عن طريق الحفاظ على منزلك نظيفًا وجافًا، وإزالة الأوراق الميتة والنباتات الأخرى من ممتلكاتك التي قد توفر موطنًا للعفن.

-الاستحمام عدة مرات يوميًا عندما تكون بالخارج لشطف حبوب اللقاح والجراثيم من بشرتك.

-احرص دائمًا على تنظيف منزلك  في أواخر الصيف أو أوائل الخريف للتخلص من حبوب اللقاح.

العلاجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية

يمكن لقطرات العين التي تحتوي على مضادات الهيستامين أن تعالج الأعراض بشكل مباشر ، كما تحتوي بعض قطرات العين أيضًا على مزيلات الاحتقان، والتي تقلل من تورم الأوعية الدموية لتقليل الالتهاب والحكة.

لا تستهدف مضادات الهيستامين التي يتم تناولها عن طريق الفم العيون تحديدًا ولكنها توفر راحة فعالة للعديد من المرضى.

إذا كنت لا تزال تعاني من أعراض الحساسية  يمكن لطبيبك أن يصف أقوى مضادات الهيستامين أو الكورتيكوستيرويدات للتحكم في الأعراض و في أسوأ الحالات ، قد يصف طبيبك حتى حقن الحساسية أو أشكال أخرى من العلاج المناعي لإدارة حالتك.

إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية، ولكنك لست متأكدًا تمامًا مما يسبب أعراضك، ينصح بإجراء اختبار الحساسية الشاملة بالإضافة إلى فحوصات العين القياسية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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