الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو «مجلس المحامين» يوضح موقف «نادي طلخا»

نقابة المحامين
نقابة المحامين

اجتمع رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مع عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس الأندية والمصايف، بشأن نادي المحامين بطلخا.

وقال عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس الأندية والمصايف، إن رجائي عطية، طالبهم بفحص ملف نادي المحامين بطلخا، وإعداد تقرير مفصل حوله، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على تطوير أندية المحامين بالشكل الذي يليق بهم.

وأوضح رئيس لجنة الأندية والمصايف أنه بعد إعداد التقرير حول نادي المحامين بطلخا ستعمل اللجنة على إنهاء مشكلته في ظرف أسبوع.

وانطلقت اليوم الاثنين، أولى محاضرات معهد المحاماة لمحامي شمال الدقهلية، تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف مجلس النقابة الفرعي برئاسة محمد الصيادة نقيب شمال الدقهلية.

وقال محمد الصياد نقيب محامي شمال الدقهلية، إن معهد المحاماة لا بد أن يواكب التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المعهد هذا العام سيكون مقسما إلى ثلاثة أقسام؛ منهما جانب أول علمي قانوني، وآخر عملي، وأخير متعلق بالسلوكيات.

ومن جانبه أكد أحمد فتحي العزب، وكيل الفرعية، أنه وفقًا لتعليمات محمد الصياد لأعضاء المجلس، بضرورة انتقاء أفضل المحاضرين، وذلك من أجل تحقيق أعلى استفادة لمحامي الجدول العام، منوهًا إلى أنه تجهيز قاعة تكون مخصصة لمحاضرات المعهد.

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حوار بلا أسرار

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