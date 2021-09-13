رئيس الأوبرا يبحث مع وزير الإعلام اليمني التعاون الثقافي

التقى رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية "الدكتور مجدي صابر، بوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دار الأوبرا المصرية وهيئات وزارة الثقافة اليمنية.

الاوركسترا التراثية اليمنية

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات الفنية لإقامة الاوركسترا التراثية اليمنية المزمع تنظيمها بداية شهر مارس من العام القادم بالتعاون بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية ووزارة الثقافة المصرية، وحضرموت الثقافية.

الدور الثقافي الذي تلعبه مصر

وأشاد الوزير الارياني، بالدور الثقافي الذي تلعبه مصر وريادتها الدائمة وخبرتها العريقة في المجالين الثقافي والفني.. معبراً عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء في المرحلة القادمة لما من شأنه تعزيز وتقوية الروابط الثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

موقف مصر الثابت تجاه اليمن

وثمن الإرياني، جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها المستمر للشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وموقفها الواضح والثابت من قضية اليمن ووحدته ودعم امنه واستقراره وسلامة أراضيه.. مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من نهضة على كافة المستويات .

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية "، عن استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون في كافة الانشطة الثقافية اليمنية.

وفي نهاية اللقاء، طاف الوزير معمر الارياني بقاعات دار الأوبرا واستمع من الدكتور مجدي صابر الى شرح مفصل عن أنشطة الدار وأقسامها.