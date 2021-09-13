الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة 8 سنوات بعد إحتجازها داخل مصعد كهربائي في بورسعيد

«أسانسير» يكتب السطر الأخير في حياة طفلة ببورسعيد

جثة
جثة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعها بعد تعطل مصعد كهربائي، واحتجازها بداخله، بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.

وصلت جنى حلمي زاهر، جثة هامدة إلى مستشفى بورفؤاد، وذلك نتيجة تعطل مصعد عمارة رقم 1 أمام مسجد الشعراوي بمدينة بورفؤاد.

بالكشف المبدئي عليها، تبين أن هناك كسر بعظام الجمجمة وجروح وقطع بفروة الرأس، أثناء حدوث العطل، إلى جانب معاناتها من نقص نسبة الأكسجين بسبب إغلاق المصعد عليها لفترة طويلة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالواقعة، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث.

وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

ويجري فريق من النيابة العامة ببورسعيد تحقيقاً في الواقعة بدء بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة جثة الطفلة المتوفية، وذلك للوقوف علي الأسباب الحقيقة للوفاة، وإستخراج تصريح الدفن واستكمال التحقيقات.

 

مصرع طفلة احتجاز بنت بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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