وزيري الري يتفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع في «الشيخ مبارك» بالمنيا

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عمليات تبطين وتأهيل الترع بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة، والتي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وزير الري يتفقد تأهيل وتبطين الترع

وشملت جولة وزير الري، خلال زيارته لمحافظة المنيا، والتي بدأت مساء أمس، عددًا من الترع الجاري تأهيلها وتبطينها، والتي تم الانتهاء منها، كما أنه من المقرر أن يتفقد مخر سيل النويرات.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بمحافظة المنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد كرم مساء أمس، عددًا من المهندسين المتميزين بدائرة الإدارة المركزية لري المنيا والمشرفين على أعمال تأهيل وتبطين الترع.

وزير الري يتفقد تأهيل وتبطين الترع

جاء ذلك ضمن أعمال الزيارة التي يجريها وزير الري لمحافظة المنيا، حيث سيتفقد الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، منها ترع وفروع التأهيل بمدينة أبو قرقاص، ( ترع أبيوها الغربي – كوم الزهير الأيمن والأيسر – فرع الحواصلية )، كما سيتفقد وزير الري ومحافظ المنيا مخر سيل النويرات.

وأعرب الوزير عن سعادته لوجوده في محافظة المنيا، وتكريم مهندسي الري الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مشيرًا إلى أنه جاء لتكريم هؤلاء المجتهدون، ومطالبا بتحقيق المزيد من الاجتهاد والانجاز.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف الي تحقيق معدل تبطين 20 كم في اليوم، معربصا عن أمنياته بأن تحقق محافظة المنيا نسب الإنجاز المطلوبة في اليوم، بفضل دعم ومتابعة المحافظ والذي يتابع عن كثب معدلات الإنجاز في المشروع.