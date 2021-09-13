الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثامن طائرة إماراتية محملة بالمساعدات الإنسانية تصل قندهار الأفغانية

طائرة إماراتية محملة
طائرة إماراتية محملة بالمساعدات

وصلت اليوم الإثنين، ثامن طائرة اماراتية  اغاثية للشعب الأفغاني، حيث هبطت الطائرة في  بمدينة قندهار.

وأكدت دولة الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات قيادة الإمارات.

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف اليوم الاثنين في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وحتى قبل سيطرة طالبان على كابول الشهر الماضي، كان نصف السكان - أو 18 مليون فرد - يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.

وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وما تلاه من انتصار حركة طالبان.

ويحضر مؤتمر جنيف، المقرر أن يبدأ ظهر الاثنين، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

و علي صعيد آخر ، قال كبير أطباء الولايات المتحدة، فيفيك مورثي،  إن الرئيس جو بايدن سيعلن خطوات جديدة لإبطاء انتشار كوفيد- 19 قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يحدد مورثي ماهية تلك الخطوات، وتبدأ الجلسة المقبلة للجمعية العامة يوم الثلاثاء، وفي حديثه لشبكة (سي. إن. إن) اليوم، دافع مورثي عن جهود بايدن لتوسيع نطاق التطعيم في الولايات المتحدة.

وقال: "سيكون هناك المزيد من الإجراءات التي نواصل العمل عليها، وخصوصًا على الجبهة العالمية".

وقال بايدن، إنه سيُطالب بتطعيم الموظفين الاتحاديين ضد كوفيد- 19، كما سيفرض على أصحاب الشركات الكبرى طلب تطعيم الموظفين أو إجراء فحوص لهم على نحو منتظم.

 

طائرة اماراتية اغاثية مدينة قندهار أراضى أفغانستان طالبان أزمة أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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