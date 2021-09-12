الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 حالة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410784 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة في الكويت إلى 2431 حالة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء اليوم، إنه تم أيضًا تسجيل 144 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 407145 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.11 في المئة.

كما ذكر المتحدث باسم "الصحة الكويتية"، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالكويت بلغ 36 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة في البلاد  1208 حالة، يأتي ذلك في حين وصل إجمالي عدد الحالات الموجودة في أجنحة (كوفيد - 19) إلى  88 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، بأن أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 12585 مسحة جديدة، ليصل بذلك مجموع الفحوصات التي تم إجراؤها في الكويت إلى 3944392 فحصًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.40 في المئة.

وفي وقتٍ سابق، جددت وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، كما أوصت في بيانٍ سابق، بزيادة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

إصابات كورونا في الكويت
إصابات كورونا في الكويت
الكويت كورونا إصابات وفيات حالات شفاء وزارة الصحة

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