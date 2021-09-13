الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفر الشيخ تودّع «عروس الجنة» بالزغاريد (فيديو)

بوسي البرعي وخطيبها
بوسي البرعي وخطيبها

شيّع الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ جثمان الفتاة «بوسي البرعي» والتي لُقِّبت بـ«عروس الجنة» بعد وفاتها في حادث مروري أثناء ذهابها إلى محافظة دمياط لإحضار أثاث منزلها، إذ كان من المقرر أن يكون حفل زفافها يوم الجمعة المقبل، فيما أصيب عريسها محمود البرهامي بإصابات مختلفة جراء الحادث وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأطلقت السيدات الزغاريد أثناء تشييع الجثمان، معتبرات أنها زُفّت إلى الجنة.

وكان آخر ما كتبته «بوسي» على صفحتها في فيسبوك: «بإذن الله عفشي يوم الجمعة الجاية بعد الصلاة عند البيت العزبة الجديدة وطبعًا هستناكم تشرفوني وكلكم إخواتي وأكيد مش محتاجين عزومة وإن شاء الله تبقى أحلى فرحة»، وأرفقت كلماتها بفيديو ترويجي مع خطيبها.

صدمة كبرى خيّمت على أهالي مدينة كفر الشيخ، عندما تلقوا نبأ وفاة عروس بمنطقة العزبة الجديدة غرب المدينة، حيث لقيت  مصرعها أثناء توجهها لمدينة دمياط ، لشراء عفش وأثاث الزوجية، صحبة أسرتها وخطيبها، والذين أصيب بعضهم أيضاً بإصابات متفرقة، وتم نقلهم بسيارات إسعاف، لمستشفى دمياط ، لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث.

تبين من خلال الفحص والمعاينة، وفاة «بوسي البرعي - 20 سنة»، خريجة أكاديمية تمريض خاصة، مقيمية بمدينة كفرالشيخ، وإصابة عدد من أسرتها بإصابات متفرقة، من بينهم عريسها محمود البرهامي، ومقيم بمدينة كفرالشيخ.

كفر الشيخ بوسي البرعي جنازة وفاة حادث

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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