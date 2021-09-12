تشريح جثة عامل عثر عليه متوفى في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بتشريح جثة عامل عثر عليه متوفى داخل مسكنه بمنطقة بولاق الدكرور؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وبيان إذا ما كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.



وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس العثور على جثة عامل داخل مسكنه في حالة تعفن ببولاق الدكرور، حيث تبين أنه كان مرتبطًا بربة منزل تقيم بصحبته بالشقة، وزور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه أقراصا طبية أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وفارق الحياة.



وأوضحت أن رفيقته قررت الهرب خشية المساءلة القانونية نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرت هاربة، واكتشف جيران المتوفي وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، فتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم كسر باب الشقة والعثور على جثته، وتم ضبط رفيقة المتوفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مالك الشقة في حالة تعفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومناظرة الجثة ومعاينة الشقة والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.