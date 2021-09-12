الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتابع نقل مواقف السيارات وتشدد على الالتزام بخطوط السير

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة حركة سيارات الأجرة بعد نقل مواقف دمياط و فارسكور و دمياط و الروضة و دمياط و الزرقا إلى موقف عزب النهضة المُفتتح مؤخرًا، ضمن خطة إنشاء مواقف حضارية خارج الكتلة السكنية وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن. 

و تم نقل المواقف، أمس السبت، كما تم تعديل خطوط سير سيارات السرفيس لخط الأعصر ليصبح مساره من منطقة الدعايم حتى موقف عزب النهضة و سرفيس 2، ليصبح مساره من باب الحرس إلى الموقف وأيضاً سرفيس الشعراء.

و استمعت المحافظ إلى مطالب السائقين، حيث ناقشتها خلال الزيارة مع مدير إدارة المرور، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و إدارة المواقف، كما وجهت بالمتابعة المستمرة للمنظومة داخل الموقف والعمل على تنظيمها و إحكام الرقابة عليها.

و أكدت الدكتورة منال عوض، على عمل فواصل بالجزء الخاص بسيارات السرفيس لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الموقف ومتابعة التزام السائقين بوضع ملصقات تتضمن تعريفة الركوب وخط السير و تخصيص أماكن انتظار للمواطنين، و أيضاً التنسيق مع إدارة المرور لعمل مطبات صناعية امام الموقف وتكثيف الدوريات المرورية هنالك.

وفى سياق متصل وخلال تواجدها بميدان الساعة، وجهت المحافظ  تعليماتها إلى مدير إدارة المرور بتنظيم عملية انتظار السرفيس بالمحطة المنشأة أمام حديقة بنت الشاطئ، والتي تضمنت مقاعد ومظلات مخصصة لذلك، مؤكدة أن لا تزيد عدد سيارات السرفيس بها عن 4 للحد من التواجد العشوائي لتلك السيارات بالمنطقة التي تم تطويرها بأسلوب، وتخطيط حضاري يتلائم مع مكانتها، و تابعت متابعة وتشغيل خطوط السير والعمل في مواقف السيارات في دمياط. 

محافظة دمياط محافظ دمياط منال عوض دمياط كفر سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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