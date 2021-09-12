«الإسكان»: استكمال أعمال الطرق بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق "الأسفلت" بالحي الـ28 بالمدنية، مؤكداً استكمال أعمال الطرق تباعاً بأحياء المدينة كافة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق بالمدن الجديدة.

وأضاف عمران، أنه جار أيضاً تنفيذ أعمال الفرمة للطرق " السن - البردورات " بالحي الـ17، وجارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً بكافة الأحياء بالمدينة.

وأوضح أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها لرفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، ولربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد عمران، بجولة ميدانية للوقوف على أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بحى الأندلس وموقع دار مصر غرب المال والأعمال، ومدخل المدينة الثاني.

كما حرص المهندس أحمد عمران، على الاطمئنان على كافة العاملين في المواقع المختلفة و على سير الأعمال بالمشروعات التى تتضمن زراعة النجيلة والنخيل والأشجار المتميزة، وأعمال تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.

وفى سياق متصل، كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطبقة السطحية "الأسفلت" لطرق ابني بيتك، موجهاً بالالتزام بكافة المعايير المحددة باستخدام أحدث الماكينات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكام صباح اليوم قد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.