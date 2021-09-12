النيابة تأمر بالتحفظ وفحص سيارة صدمت شابا في التجمع

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، بالتحفظ على سيارة ملاكي ارتكب قائدها حادث صدم شاب وإصابته بإصابات بالغة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة وفحصها فنياً.

كما أمرت بندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.

شرطة النجدة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير عقب قيام سائق سيارة ملاكي بصدم شاب أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وتبين أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء قيام المصاب بعبور الطريق صدمته السيارة ثم اصطدم قائدها بعمود إنارة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق