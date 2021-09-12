الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 12-9-2021

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  اليوم على محافظات ومدن مصر:- 


العظمى الصغرى


القاهرة 34 23
الإسكندرية 33 25
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 23
شبين الكوم 33 23
دمنهور 33 23
بلطيم 31 23
مطروح 33 22
السلوم 33 24
سيوة 34 19
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 32 23
الاسماعيلية 32 21
السويس 31 21
العريش 31 22
رفح 31 23
رأس سدر 32 23
نخل 30 17
نويبع 33 26
طابا 34 23
كاترين 29 16
الطور 31 26
شرم الشيخ 35 27
الغردقة 34 26
مرسى علم 33 27
الفيوم 33 25
بنى سويف 33 25
المنيا 33 22
أسيوط 35 22
سوهاج 37 26
قنا 37 26
الأقصر 38 26
أسوان 38 25
ادفو 37 25
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 37 24
شلاتين 37 28
أبو رماد 36 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-


العظمى الصغرى


مكة 42 27
المدينة 43 29
الرياض 41 26
المنامة 38 32
أبوظبى 41 32
الدوحة 40 32
الكويت 42 28
دمشق 31 14
بيروت 30 28
عمان 27 16
القدس 25 19
غزة 29 21
بغداد 38 21
مسقط 33 31
صنعاء 29 15
الخرطوم 38 27
طرابلس 29 23
تونس 29 20
الجزائر 28 22
الرباط 30 21
 

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