الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مظاهرة حاشدة في سانتياغو إحياء لذكرى ضحايا انقلاب 1973 بتشيلي

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في تشيلي

شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو، اليوم، مظاهرة حاشدة إحياءً لذكرى ضحايا الانقلاب العسكري عام 1973، حسبما أفادت الشبكة الإذاعية التعاونية.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن الإذاعة التعاونية، فقد شارك في المظاهرة ممثلون عن الحركات الاجتماعية والنقابية والحقوقية، وحمل العديد منهم لافتات عليها شعار "الحقيقة والعدالة"، وصورا لأقارب لهم قتلوا أو فقدوا إبان الحكم العسكري.

ووفقا للشبكة الإذاعية، كان موكب المتظاهرين هادئا بشكل عام، لكن بعض المحتجين بدأوا برمي المفرقعات على سيارات الشرطة المتوقفة في قصر لامونيدا الرئاسي، فيما ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وغالبا ما يشهد يوم 11 سبتمبر من كل عام في تشيلي اضطرابات ومواجهات مع الشرطة، حيث يصادف واقعة انقلاب 1973 الذي نتجت عنه الإطاحة بحكومة الاشتراكي سلفادور أليندي، وتولي المجلس العسكري للجنرال أوغستو بينوشيه السلطة.

تشيلي سانتياغو ذكرى انقلاب 1973 مظاهرات حاشدة ممثلو الحركات الاجتماعية والنقابية والحقوقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الطبيب صاحب فيديو السجود لكلب يعتذر للممرض ويكشف التفاصيل

محمد الباز: أتمنى من المؤسسة الدينية مراجعة الطلاق الشفهي

الباز: دولة الرئيس السيسى قائمة على حل الأزمات وليس ترحيلها

3 أسباب تُنذر بفشل تجربة إيهاب جلال مع بيراميدز

168 % زيادة في إشهادات الطلاق.. وارتفاع عدد الذكور لـ52.4 مليون نسمة

روشتة المكملات الغذائية لشيخوخة خالية من الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل