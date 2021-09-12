الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح مناقصة لتنفيذ أعمال التشجير بمشروع الإسكان الاجتماعى فى طيبة الجديدة

أعمال التشجير
أعمال التشجير

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة محلية لشركات المقاولات المتخصصة، بشأن تنفيذ أعمال استكمال زراعة وتشجير منطقة  480 فدان بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الأولى بمدينة طيبة الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية . 

شروط مناقصة 

وقال الاتحاد إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ  299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني، والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية. 

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابندائي بقيمة 20 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتًا أن جلسة الاستفسارات تعقد يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر بمقر الجهاز .

وأفاد اتحاد المقاولين ، بأنه سيتم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري 2021 بمقر الجهاز، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة السادسة، أعمال الأشغال العامة ومحطات الري، أو الفئة الرابعة لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال التكميلية التخصصية . 

وأوضح أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، مؤكدًا أن المناقصة تخضع لأحكام  القانون رقم 182 لسنة 2018  ولائحتة التنفيذية . 

مدينة طيبة الجديدة 

ومدينة طيبة هي أحدي مدن الجيل الرابع تم إنشاءها بموجب قرار جمهوري رقم 198 لسنة 2000، وشمل مخطط المدينة 9496 فدانًا، ويبلغ عدد السكان الحاليين ما بين 39 إلي 40 ألف نسمة، بالإضافة إلى 8000 نسمة مترددين على المدينة، وتستهدف المدينة خلال عام 2032 نحو 700 ألف نسمة. 

تضم مدينة طيبة جديدة 91 منبى خدمي، وجاري حاليًا تنفيذ عدد 4 مباني خدمية بتكلفة 161 مليون جنيه،  فضلًا عن أن المدينة ينفذ بها عدد من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الطرق والنبية التحتية، وتسعى المدينة لزيادة جذب استثمارات خارجية، نظرًا لموقعها الجغرافي  المتتميز. 

المقاولين طرح مناقصة لتنفيذ أعمال التشجير بمنطقة 480 فدان طيبة الجديدة علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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