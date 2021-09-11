روشتة المكملات الغذائية لشيخوخة خالية من الأمراض

التقدم في السن عملية مصحوبة بتغييرات في العديد من جوانب الصحة، فلا تؤثر الشيخوخة على مظهرك وشعورك فحسب، بل يمكنها أيضًا التأثير على العناصر الغذائية المحددة وكمياتها التي يحتاجها جسمك.

يمر جسمك بالعديد من التغييرات مع تقدمك في العمر، حيث يمكن أن يغير الكثير منها احتياجاتك الغذائية ويزيد من مخاطر الوقوع فريسة للأمراض.

وتتوفر المكملات الغذائية التي يمكن أن تسهل تلبية احتياجاتك الغذائية لدعم الشيخوخة الصحية وتساعدك على الشعور بأنك في أفضل حالاتك، ففي التقرير التالي يرصد الأطباء بموقع «health line» الطبي، الدليل الشامل للمكملات الغذائية لشيخوخة صحية.

أكد الأطباء أن المعدة تنتج كمية أقل من الأحماض، مما قد يقلل من امتصاص الجسم للمغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات B6 وB12 والحديد والكالسيوم، ولهذا السبب قد يحتاج البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى تناول المزيد من هذه العناصر الغذائية.

ويعاني العديد من كبار السن أيضًا من انخفاض في كتلة العظام، وهذا هو سبب ارتفاع متطلبات الكالسيوم وفيتامين د لمن هم فوق سن 70، وقد يحتاج البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أيضًا إلى استهلاك كميات أكبر من البروتين.

كما تحتاج النساء بعد سن اليأس إلى كمية أقل من الحديد لأنهن يفقدن كمية أقل من الدم بمجرد توقف الدورة الشهرية، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون من انخفاض في الشهية مع تقدمهم في السن، فإن تلبية احتياجاتهم الغذائية يمكن أن تصبح أكثر صعوبة.

هل تحتاج إلى مكملات إذا كنت بمرحلة الشيخوخة؟

المكملات ليست ضرورية للجميع، ففي الواقع يمكن للعديد من الأشخاص تلبية احتياجاتهم الغذائية ببساطة عن طريق إتباع نظام غذائي شامل ومغذٍ ومتوازن .

فيما يلي قائمة بالمكملات التي قد تساعد للمرور بمرحلة الشيخوخة لبر الأمان:

الكالسيوم:

الكالسيوم معدن مهم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام، حيث اكد الأطباء أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، أو فقدان العظام مع تقدمهن في السن، ويمكن أن يساعد تناول فيتامين د في تحسين امتصاص الجسم للكالسيوم، حيث تحتوي بعض المكملات على الكالسيوم وفيتامين د.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الدهون الصحية للقلب والمعروفة بقدرتها على مكافحة الالتهابات، حيث تظهر بعض الأبحاث أنها يمكن أن تبطئ التدهور في صحة الدماغ وتحمي من حالات مثل مرض الزهايمر.

الكولاجين:

الكولاجين هو بروتين موجود في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الجلد والعضلات والأوتار والأربطة، فمع تقدمك في العمر، يبدأ جسمك في إنتاج كميات أقل منه، نتيجة لذلك يفكر بعض كبار السن في إضافة مكملات الكولاجين إلى روتينهم اليومي.

تشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين يمكن أن تحسن ترطيب البشرة ومرونتها لدعم شيخوخة الجلد الصحية.

فيتامين د

يُطلق عليه أحيانًا "فيتامين أشعة الشمس" ، فيتامين د هو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ينتجه جلدك استجابةً للتعرض لأشعة الشمس، ومع ذلك نظرًا لوجوده بشكل طبيعي في عدد قليل جدًا من مصادر الطعام، فإن العديد من الأشخاص معرضون لخطر النقص.

وقد يكون كبار السن أيضًا معرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين (د) لأنهم قد يتجنبون التعرض لأشعة الشمس لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد أو قد يقضون وقتًا أطول في الداخل أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا.