السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية بمطار الغردقة

ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

وأوضحت جمارك مطار الغردقة في بيانها أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكبة روسية الجنسية قادمة من موسكو ترانزيت تركيا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص إشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكبة.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير إدارة تفتيش الركاب، كلف مينا نادي مأمور الجمرك تحت إشراف مهند سامي مدير حركة تفتيش الركاب بتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 2400 عبوة أدوية (مراهم) تستخدم لجراحات المياه البيضاء للعين مخبأة داخل عربة أطفال وقاع سحري بالحقائب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 980 ألف جنيه.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2021.

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