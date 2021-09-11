السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد عمانى يبحث التعاون الاقتصادى بين مصر والسلطنة وفق رؤية 2040

المهندس رضا بن جمعة
المهندس رضا بن جمعة آل صالح

التقى محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على هامش أعمال زيارة وفد الغرفة إلى مصر. 

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان 

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة من الهيئة للمستثمر العُماني وبما يخدم مصالح مؤسسات القطاع  الخاص في البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في تصريحات صحفية، إن الغرفة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم وخاصة فيما يخدم رؤى وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، موضحًا أن السلطنة ومصر لديهما الإمكانات والتسهيلات التي يستطيع القطاع الخاص من خلالها إنشاء شراكات ومشاريع اقتصادية واستثمارية ترفع حجم التبادل التجاري وتعظّم من شأن التجارة البينية.

من جهته، أكد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر ستعمل بجهد من أجل رفع معدلات التبادل التجاري مع السلطنة من خلال تبادل الزيارات والوفود التجارية وتكثيف اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها العُمانية بما يسهم في إيجاد شراكات واستثمارات جادة وحقيقية. 

رؤية اقتصادية مستقبلية لعُمان 2040

يذكر أن سلطنة عُمان لديه رؤية اقتصادية مستقبلية "عُمان 2040" وفقاً لما هو مخطط لها، التى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة 20 عاماً، لتُصبح عُمان خلال عام 2040 فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

ولمَّا كان الاقتصاد والتنمية محوراً أصيلاً من محاور رؤية 2040، فتعمل الحكومة العُمانية على مدار الساعة، وبتوجيهات مستمرة ومتابعة دقيقة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على التطوير الدائم للاقتصاد الوطنى وتعزيز وتنويع مصادره، حيث تستهدف الرؤية المستقبلية تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% - 5% سنوياً وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90% فى عام 2040 وكذلك انخفاض مساهمة القطاعات النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% بنهاية الرؤية.

مصر تعاون الشركات التعاون الاقتصادى رئيس مجلس إدارة القطاع الخاص سلطنة عمان متوسط دخل الفرد

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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