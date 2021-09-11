«الإحصاء»: طفرة فى إيرادات الدولة خلال 10 أشهر.. والضرائب الورقة الرابحة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات الدولة شهدت طفرة بنسبة بلغت 17% خلال عام لتسجل 836.5 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى 2020-2021، مقابل 715 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 121.5 مليار جنيه.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لـ 629 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 545.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، نتيجة ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 275.5 مليار جنيه لـ 297.9 مليار جنيه، وارتفاع إيرادات الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 198.3 مليار جنيه لـ 242.5 مليار جنيه وارتفاع الضريبة على الممتلكات من 42.4 مليار جنيه لـ 59.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضاف أن إيرادات المنح سجلت تراجعًا إلى حدود 800 مليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى 2020-2021 مقابل 4 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها نتيجة زيادة المنح الرأسمالية لتمويل الاستثمارات، بينما ارتفعت بنود الإيرادات الأخرى من 165.6 مليار جنيه لـ 206.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية تساهم بالنصيب الأكبر من إيرادات الدولة سنويًا والتى بلغت نسبتها 75.2% من إجمالى المصروفات خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 76.3% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما انكمشت نسبة مساهمة المنح فى إجمالى الإيرادات لـ 0.1% خلال الفترة بين شهر يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 0.6% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وبلغت نسبة مساهمة بند إيرادات أخرى بنحو 24.7% مقابل 23.1% خلال فترة المقارنة ذاتها.