4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداول فيديو يُظهر طبيبا وهو يجبر ممرضًا مسنًا في أحد مستشفيات جامعة عين شمس على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له.

وقال أيمن محفوظ المحامى فى تصريح لـ"الدستور"، إن الفيديو يمثل مجموعة من الجرائم التي تستلزم عدة عقوبات أولها ازدراء الأديان السماوية.

وطبقا لنص المادة 98 عقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

بالإضافة إلى جريمة التنمر التي تعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر طبقا لنص المادة 309 عقوبات.

تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة عليه مثل حاله الطبيب الجاني صاحب العمل الذي له سلطة على الممرض الذي يعمل لديه.

بالإضافة إلى أن الجريمة انتهاك الحياة الشخصية للضحية وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقا لنص المادة 242 عقوبات وتلك هي جرائم الواقع الفعلي.

أما جرائم الواقع الافتراضي التي تمثل في تصوير ونشر الفيديو الذي أثار غضب الكافة من تلك التصرفات اللاأخلاقية.

وأن المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد تعاقب مرتكب تلك الأفعال بعقوبات تصل إلي 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات.

واختتم: لكن بعض الآراء التي ترى في الجاني أنه مريض نفسي ويعاني من اضطرابات في السلوك هو أمر مردود عليه أن المرض النفسي مهما عظم فإن الجاني يظل مسئول عن أفعاله ومستحق للعقوبة القانونية لأن المرض النفسي لا يحول بين تطبيق القانون على الجاني وعقابه طبقا لنصوص القانون.