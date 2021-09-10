الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تتلقى 458 جرعة لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقت تايوان ، اليوم الجمعة ، 458 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزي في تايوان وفقا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية، أن تلك الشحنة تعد التسليم الثامن بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 10 ملايين جرعة.

وتم نقل مجموعة الجرعات التي تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر المقبل على متن رحلة الخطوط الجوية الصينية التي هبطت في مطار تايوان الدولي صباح اليوم.

وفي سياق منفصل، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان اليوم الجمعة تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 16 ألفا و 609 حالات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في البلاد حتى الآن إلى 839 حالة وفاة .

تايبيه تايوان كوفيد-19 كورونا لقاح أسترازينيكا

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