الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكويت تقلص أسعار الخام لآسيا في أكتوبر

النفط
النفط

أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر .
وجاءت التخفيضات السعرية للخام الكويتي أكبر قليلا من درجات مقابلة من السعودية في أكتوبر.
وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.
كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر إلى 1.95 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعُمان/دبي، بتراجع 1.20 دولار عن الشهر السابق.
وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تزيد عشرة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

وعلي الصعيد اخر.. تراجعت أسعار النفط الخام قبيل الاجتماع المقرر، اليوم الأربعاء، لتحالف "أوبك بلس"، الذي من المتوقع أن يقرّ زيادة الإنتاج.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 %، بعد تراجع بأكثر من 7% في أغسطس، مسجلا أكبر تراجع شهري منذ بداية العام.
 كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بواقع 89 سنتا إلى 67.61 دولار للبرميل عند الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بينما تراجع خام برنت تسوية نوفمبر بنسبة 1% إلى 70.92 دولار.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة ستبقى على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

سنغافورة الكويت أسعار الخام لآسيا أسعار الخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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