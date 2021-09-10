13 سبتمبر.. حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة الجدد بمقر نادى الهيئة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن مراسم حلف اليمين القانونية لدفعة المندوبين المساعدين المعينيين بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، والذي شمل تعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.

ونوهت الأمانة العامة للهيئة أن يحضر الأعضاء الجدد بالزى الرسمي باللون الداكن، وإحضار بعض المتعلقات أبرزها بطاقة الرقم القومى وكارت فيزا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحالية وعدم إحضار أي مرافقين، يوم 13 سبتمبر الجارى، بمقر نادي الهيئة بالزمالك.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون صدا قانونياً ضد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وتنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.

تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.

يتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما أنهم يتمتعون كما غيرهم من اعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.