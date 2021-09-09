مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق الوقاية من حصوات الكلي

يعد ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بيئة مثالية للإصابة بأملاح وحصوات الكلي، فالكثير يفقدون السوائل من خلال التعرق كما يصاب البعض منهم بالجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل، بالإضافة إلى أن الكلى ستنتج بولًا مركزًا ما يؤدي إلى تكوين الحصوات، وفقا لموقع CASPER.



ما هي حصوات الكلي

حصوات الكلى عبارة عن تكوينات صلبة، غير منتظمة الشكل مصنوعة من الأملاح المعدنية والحمضية، يمكن أن تنتقل إلى الحالب وتسبب ألمًا شديدًا في أسفل الظهر.



شراب الماء لمنع تكوين حصوات الكلي

عندما يتعلق الأمر بحصوات الكلى، فإن الوقاية هي حقًا المفتاح، ويجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بحصوات الكلى شرب كمية كافية من الماء لإنتاج حوالي ½ لتر من البول يوميًا".

ولعلاج حصوات الكلي عليك اتباع الآتي:

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يمكن أن يساعد في التقليل من حصوات الكلي حيث يجعل البول أقل حمضية ويقلل من خطر تكون الحصوات.

-تجنب الملح أيضًا لأن هذا يقلل من الكالسيوم في البول، فإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، فأعمل على تقليل تلك الأطعمة واستبدالها بأخرى.

- الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي تشمل المكسرات والنخالة والسبانخ والشوكولاتة من بين الأطعمة الأخرى، الأكسالات الزائدة هي الجاني في التسبب في تكوين هذا النوع من الحجر.

-هناك اعتقاد خاطئ لدي الأشخاص في كثير من الأحيان أن الكالسيوم هو سبب المشكلة ، وإذا قللوا من الحليب والمشروبات الأخرى الغنية بالكالسيوم والطعام فسيتم تحجيم الأمر، لكن هذا مفهوم خاطئ يمكن أن يؤدي في الواقع إلى المزيد من حصوات أكسالات الكالسيوم.

-الحد من البروتين الحيواني وكذلك المشروبات الغازية السكرية لأنها تحتوي على نسبة عالية من شراب الذرة بالفركتوز، مما يعزز تخليق حمض اليوريك، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بحصوات حمض البوليك.