تكريم 9 طلاب من الفائزين فى المسابقة الفنية بكلية التربية النوعية بسوهاج

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية التى نظمتها كلية التربية النوعية احتفالا باليوبيل الذهبي للجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتورة زينب محمود الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أماني محمد، والدكتورة أمل محمد عضوتي لجنة التحكيم بالمسابقة، ومصعب صبري مدير رعاية الشباب بالكلية.

وقال "عبدالخالق"، أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير ودعم لا محدود لتنفيذ جميع الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات، مشيراً إلى أن المسابقة الفنية هدفت إلى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس الإيجابي بينهم، لانتقاء أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات المحلية والقومية باسم الجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة زينب الشريف، أن المسابقة تأتي في إطار الخطة السنوية للأنشطة الطلابية بالكلية، لاكتشاف الموهوبين وتعزيز مهاراتهم الفنية، موضحة أن المسابقة حملت شعار "جامعة سوهاج في عيون ابنائها"، وتقدم لها ٤٠ طالب وطالبة من جميع الكليات، واستمرت خلال شهر يونيو الماضي، مضيفة أن المسابقة ضمت مجالات الرسم، التصوير، النحت، الخزف، والأشغال الخشبية، حيث أعلنت لجنة التحكيم فوز ٩ طلاب من أصل ٤٠ طالب تقدموا للمسابقة، وذلك بعد فحص وتقييم جميع الأعمال وفق المعايير الموضوعة للمسابقة.

ومن جانبه قال مصعب صبري، إن المركز الأول فى مجال الأشغال اليدوية حصلت عليه الطالبة أمل عصام بكلية التربية، كما حصلت الطالبة انتصار عبدالرحيم بكلية التربية النوعية، على المركز الأول في مجال الخشب، وأيضاً فاز الطالب أبانوب محفوظ بكلية التجارة، بالمركز الأول في مجال الرسم.

جدير بالذكر أن المكرمين حصلوا على شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة، تشجيعاً للاستمرار فى التميز.

فيما شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج اللقاء التحضيري للمرحلة الأولى، لحصول 7 كليات والإدارة المركزية بالجامعة على مواصفة الأيزو 21001/ 2018 لإدارة المؤسسات التعليمية، والذي نظمته إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، بحضور الدكتور حازم المنشب عميد كلية العلوم والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجودة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومديري الإدارات بالجامعة.

وقال "عبدالخالق" أن مواصفة الآيزو 21001 خاصة بإدارة المؤسسات التعليمية، والتي تقدم خدمات تعليمية متميزة تواكب متطلبات المجتمع المتطورة والحديثة في مجال التعليم، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة تتمثل في الإدارة المركزية وكليات التجارة، الاداب، العلوم ، الزراعة، الصيدلة والتمريض.

وأكد "عبد الخالق" ان الجامعة سوف تقدم مزيد من الدعم المادي والمعنوي من أجل الحصول على مواصفة الأيزو 21001 ، مناشداً جميع ممثلي الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية وجميع كليات الجامعة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز ورفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سرور أن اللقاء تناول عدد من الموضوعات منها تقييم الوضع الحالي، مرحلة التدريب، مرحلة تصميم وتطوير وثائق نظام إدارة الجودة، مرحلة التطبيق، مرحلة المحاكاة ومرحلة المنح، لافتاً الي ان التدريب للحصول على الأيزو 21001 سيبدأ من الأسبوع المقبل عن طريق الشركة العربية للاستشارات والنظم لتأهيل الإدارة المركزية وعدد 7 كليات بالجامعة.